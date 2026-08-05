İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde sıralandı: "Arnavutköy'de İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri. Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi. Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.