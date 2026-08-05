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İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

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AA Giriş Tarihi:

İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

İSKİ, ana isale hatlarında yapılacak revizyon ve vana yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 8 ilçesindeki çok sayıda mahalleye geçici olarak su verilemeyeceğini duyurdu. Kesintiler bazı bölgelerde 20 saate kadar sürecek.

#1
Foto - İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

İstanbul’da yaşayanları ilgilendiren su kesintisi uyarısı geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı olan vananın yenilenmesi işi kapsamında, mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

#2
Foto - İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

Bu kapsamda, bugün saat 23.00 ile perşembe günü saat 19.00 arasında Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

#3
Foto - İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde sıralandı: "Arnavutköy'de İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri. Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi. Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

#4
Foto - İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

Eyüpsultan'da Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri. Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri. Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri. Esenyurt'ta Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri."

#5
Foto - İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde 20 saat su olmayacak

Ayrıca Ümraniye'nin temiz su ihtiyacını karşılayan ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında, saat 22.00 ile perşembe günü saat 12.00 arasında 14 saat süreyle ilçedeki Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahallelerinde su kesintisi olacak.

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