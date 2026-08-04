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Dünya 'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı
Dünya

'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

Yeniakit Publisher
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'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Hindistan’a ait yük gemisinin Yemen açıklarında uğradığı saldırı sonucu battığını belirterek, tüm mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Husilerin İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerinin güvende olmayacağını açıklamasının ardından Yemen açıklarında Hindistan’a ait yük gemisi MSV Faize Noore Oliya’ya saldırı düzenlendi. Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, saldırıda patlayıcı mühimmat ile vurulan geminin alabora olarak battığını ifade ederek, 13’ü Hintli olmak üzere gemide bulunan 14 mürettebatın saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

 

 

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