Hürmüz için yeni formül! Masadaki plan ortaya çıktı

Dünya enerji ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik temaslar hız kazandı.

Reuters'ın, müzakerelere katılan üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırdığı haberine göre Tahran ile Umman, deniz trafiğinin yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir yönetim modeli üzerinde görüşmeler yürütüyor.

İranlı kaynak, "Bu genel fikir şu anda tartışılıyor." ifadelerini kullanırken, Tahran'ın mevcut tutumunu değiştirmesinin beklenmediğini söyledi.

Taslak plana göre görev paylaşımı

Haberlere göre üzerinde çalışılan taslakta Körfez'e giriş yapan gemiler İran'ın kontrolündeki kanaldan geçecek.

Körfez'den çıkış yapan gemiler ise Umman kıyılarına yakın farklı bir rotayı kullanacak. Çıkış trafiğinin yönetimi Umman tarafından yürütülürken, İran'ın bilgilendirilmesi ve denetim mekanizmasının korunması öngörülüyor.

Hizmet bedeli iddiası

The New York Times'ın haberine göre İranlı yetkililer, gemilerden doğrudan geçiş ücreti alınmayacağını ancak çevresel etkilerin giderilmesi, tanker güvenliği ve operasyonel maliyetler için "hizmet bedeli" uygulanmasının değerlendirildiğini belirtti.

İddiaya göre elde edilecek gelirin İran ile Umman arasında eşit paylaşılması planlanıyor.

ABD'den itiraz

Haberde görüşlerine yer verilen bir ABD'li yetkili ise İran tarafının aktardığı bilgilerin doğru olmadığını savundu.

Yetkiliye göre oluşturulacak geçici deniz koridorları İran'ın iznine tabi olmayacak ve gemilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Trump: İlk aşama boğazın açılması

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Trump, "İlk aşama boğazın açılmasıdır. İkinci aşama ise nükleer silahsızlanma olacaktır." ifadelerini kullanırken, boğazın kısa süre içinde yeniden açılabileceğini öne sürdü.

Hürmüz neden kritik?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği en stratejik enerji koridorlarından biri olarak kabul ediliyor.

Boğazın yeniden açılması; küresel enerji piyasaları, petrol fiyatları ve uluslararası ticaret açısından kritik önem taşıyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı ise yakından takip ediliyor.