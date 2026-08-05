FAA açıkladı! Trump'ı taşıyan helikopter için alarm!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Başkan Donald Trump'ı taşıyan Marine One helikopterinin uçuşu sırasında Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda hava güvenliği prosedürlerinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'nin havacılıktan sorumlu federal makamları, Salı günü meydana gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan askeri helikopteri kapsayan bir hava güvenliği olayını soruşturuyor.

İlk bilgilere göre, başkanlık helikopteri Marine One, Salı öğleden sonra Beyaz Saray'dan havalandı. Ancak bu sırada, güvenlik protokollerinin gerektirdiği şekilde, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'nda ticari uçakların kalkış ve iniş trafiği hava trafik kontrolörleri tarafından henüz durdurulmamıştı. Bu bilgi, Wall Street Journal tarafından aktarıldı.

Soruşturmaya aşina kaynaklara göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, olay sırasında uçaklar arasında "asgari standart ayırma mesafesinin kaybedilmiş olabileceğini" değerlendiriyor. Bu düzenleme, hava araçlarının birbirlerinden güvenli mesafede kalmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Federal düzenlemelere göre, bu tür durumlarda hava araçları arasında en az 1,5 mil yatay, 500 fit dikey mesafenin korunması gerekiyor.

Öte yandan FAA Sözcüsü, Marine One ile kalkış aşamasındaki ticari uçağın, federal standartlara göre tehlike oluşturacak kadar birbirine yaklaşmadığını ve iki hava aracının uçuş rotalarının da kesişmediğini belirtti. Bu nedenle olayın, iki hava aracı arasında "tehlikeli yakınlaşma" olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise, "Marine One uçuşlarını dünyanın en yetenekli pilotlarından oluşan bir ekip gerçekleştiriyor. Başkan hiçbir anda tehlike altında değildi." açıklamasını yaptı.

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Ulusal Havalimanı yakınlarında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan hava çarpışmasının ardından, havalimanı çevresinde uçak ve helikopter trafiğinin aynı anda yürütülmesine yönelik çok daha sıkı kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı.