Dev göktaşı Dünya'ya çarpacak mı?

2029 Nisan'ında Dünya'nın yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçecek Apophis asteroidinin çarpma riski bulunmuyor. Ancak yeni bir araştırma, yörüngedeki uzay çöplerinin asteroide çarpmasının, bu tarihi geçiş sırasında yapılacak bilimsel gözlemleri sekteye uğratabileceğini gösterdi.

Nisan 2029'da Dünya'nın yaklaşık 32 bin kilometre yakınından geçecek olan 99942 Apophis adlı asteroid, bilim dünyasında heyecan yaratırken, yeni bir araştırma beklenmedik bir riske dikkat çekti. Araştırmacılar, Dünya için tehlike oluşturmayan asteroidin, insan kaynaklı uzay çöpleriyle çarpışma ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan çalışmada, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağlı araştırmacılar Giulia Schettino ile Alessandro Rossi, Apophis'in Dünya'ya en yakın geçişi sırasında jeosenkron yörüngedeki uzay çöpleriyle karşılaşma olasılığını bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi.

Araştırmaya göre senaryoların büyük bölümünde herhangi bir sorun öngörülmese de, küçük de olsa uzay çöplerinden birinin Apophis'e çarpma ihtimali bulunuyor.

Bilim insanları, böyle bir çarpışmanın asteroidin yörüngesini önemli ölçüde değiştirmesinin beklenmediğini ancak Apophis'in Dünya'nın kütle çekimi nedeniyle yaşayacağı doğal değişimlerin incelenmesini zorlaştırabileceğini vurguladı.

Apophis'in Dünya'ya yakın geçişi sırasında gezegenimizin çekim kuvvetinin asteroidin dönüşünü değiştirebileceği, yüzeyinde heyelanlar ve sarsıntılar oluşturabileceği değerlendiriliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) RAMSES görevi ile NASA'nın OSIRIS-APEX uzay aracı da bu tarihi geçişi ayrıntılı şekilde gözlemlemeyi planlıyor.

Araştırmacılar, geçişten önce meydana gelebilecek olası bir uzay çöpü çarpmasının, gözlemlenecek değişimlerin hangisinin Dünya'nın çekiminden hangisinin çarpışmadan kaynaklandığını ayırt etmeyi güçleştireceğine dikkat çekti.