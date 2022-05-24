Bu dedikodular doğruysa hakikaten yazık!
Galatasaray’da 11 Haziran’da yeni başkan belli olacak. Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek’in yarışacağı seçimde kazanan tarafın teknik direktör seçimi de en az başkanlık yarışı kadar merak ediliyor.
Torrent’le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken esas enteresan olay ise, geçmiş dönemlerde kulübün başkanlığını yapan ve Fatih Terim’le çalışmış olan Dursun Özbek’in yeniden koltuğa oturması halinde yeni bir Fatih Terim dönemi yaşanabilirmiş!..
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