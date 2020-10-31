Bu da sana ders olsun! Şaklaban Merdan'ın algı operasyonu Tunç Soyer'in itirafına takıldı
CHP ve HDP yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki 'deprem' provokasyonu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in itiraf niteliği taşıyan cevabına takıldı.
Tele 1'in PKK sevici Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın hükümeti hedef alan iftirası, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e takıldı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden birkaç saat sonra yayınlanan canlı yayın programında Yanardağ, "Kentsel dönüşümü ve İzmir'deki binaların depreme dayanıklı hale getirilmesini iktidar mı engelledi" şeklinde provokatif bir soru sordu.
CHP'li Soyer'in itirafı Yanardağ'a tokat oldu
Merdan Yanardağ'ın sorusuna itiraf niteliğinde cevap veren Tunç Soyer, "Bizi durduran kimse yok" ifadelerini kullandı.