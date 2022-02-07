Bu da Putin'in kuklası! O devlet başkanı Rus ordusunda albay olmayı bekliyormuş!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bir röportajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine Rus ordusunda albay rütbesi vermeyi vaat ettiğini belirterek, Putin’in ise general türbesine sahip olacağını söyledi.



Lukaşenko, Kremlin’in politikasını desteklemesiyle tanınan Rus gazeteci Vladimir Solovyov ile yaptığı röportajda, “Putin albay rütbesine sahip, bana da albay rütbesini vereceğine dair söz verdi. Ancak bunu henüz yapmadı” şeklinde konuştu.



Belarus Devlet Başkanlığı’nın Telegram hesabından yayınlanan bir videoda, kahkaha atan sunucuya “Yapacağına söz verdi” dedi.

Solovyov Lukaşenko’nun ısrar ettiği ifadelerin gerçekliğini sorgulamaya çalışırken, Belarus Devlet Başkanı, Putin’in kendisine Rus ve Sovyet Ordusu’nda albay rütbesi vereceğini teyit etti. Lukaşenko, eski bir albay olan Putin’in ise KGB’de general rütbesine sahip olacağını bildirdi.



Minsk, 2020'den bu yana kitlesel protesto hareketini bastırırken, rejimi Kremlin tarafından şiddetle savunulan Lukaşenko, konu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.



Solovyov, bağımsız bir ülkenin Devlet Başkanı’nın başka bir ülkenin ordusunda subay olmasının tuhaf olduğuna işaret ederken Lukaşenko ise, “Bu benim sorunum, senin değil” şeklinde cevap verdi.

1994 yılından beri ülkeyi yöneten Lukaşenko ile Moskova arasındaki ilişkiler çalkantılıydı. 2020’nin sonbaharından bu yana tutumunu değiştiren Belarus, kendisini Batı emelleri karşısında Rusya’nın son kalesi olarak görüyor. Belarus Devlet Başkanı, olası bir Ukrayna savaşında Rusya ile beraber hareket edebileceklerini söyledi.



Belarus, petrol ve gaz arzının yanı sıra Rus mali kredilerine de bağımlı. Kremlin'in Belarus’u Rusya ile bütünleştirmeye çalıştığına dair söylentiler var, ancak bu Minsk tarafından reddediliyor.