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Spor Bu da oldu! Fransa elendi futbolcu aileleri birbirine girdi
Spor

Bu da oldu! Fransa elendi futbolcu aileleri birbirine girdi

Fransız futbolcu Adrien Rabiot’un annesinin; tribünden izledikleri maçta Mbappe ve Pogba’nın yakınlarıyla kavga edip tartıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 07:34:00 -
Bu da oldu! Fransa elendi futbolcu aileleri birbirine girdi

Fransa’nın İsviçre’ye elendiği maçta Fransız futbolcuların aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Fransızlar’da maçı tribünden takip eden aileler arasında kavga çıktığı iddia edildi. İsviçre’nin maçı uzatmalara götüren golünde topu kaptıran Pogba’nın sorumlu olduğunu söyleyen Rabiot’un annesi ile Pogba’nın aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi.

Adrien Rabiot’un annesinin Mbappe’nin kaçırdığı penaltı atışına da sinirlendi bildirildi.

RMC Sport’un haberine göre, Adrien Rabiot’un annesi, İsviçre’nin üçüncü golünde Paul Pogba’nın hatalı olduğunu belirterek yıldız oyuncuyu suçladı.

Golcü oyuncunun aile üyeleriyle tartışan Veronique Rabiot, Mbappe’nin babasıyla tartıştığı ifade edildi.


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