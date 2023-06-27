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Dünya Bu da Çin’in bayram rekoru!
Dünya

Bu da Çin’in bayram rekoru!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 00:06:00 -
Bu da Çin’in bayram rekoru!

5 gün süren Ejderha Kayığı (Duanwu) Bayramı trafiğinde demiryoluyla taşınan yolcu sayısının 2019 yılına göre yüzde 11,3 artarak 70 milyon 379 bini bulduğu bildirildi.

Çin Devlet Demiryolu Grubu’ndan edinilen bilgilere göre, bayramın ilk günü olan 22 Haziran’da demiryoluyla taşınan yolcu sayısı 16 milyon 87 bine ulaşarak Duanwu Bayramı sırasında tek günde gönderilen yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı. Bayram sırasında günde ortalama 10 bin 776 yolcu treninin sefer yaptığı da açıklandı.

Öte yandan ülkede demiryolu taşımacılığı da büyümesini sürdürüyor. Çin ile Avrupa arasında demiryolu ile yük taşıma hizmetleri, içinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında çok ciddi bir büyüme gösterdi. China State Railway, Çin-Avrupa demiryolu ile nakliyat hizmetleri yılın ilk beş ayı zarfında bir yıl öncenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 oranında artarak 7 bin 126 yük treni seferi sayısına ulaştı.

Bu süre zarfında, yük trenleriyle 774 bin adet standart konteyner dolusu mal taşınmış oldu. Bu yük kapasitesi, adı geçen şirketin açıklamasına göre, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 31 oranında bir artışa tekabül ediyor.

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