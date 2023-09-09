Bu bitki Türkiye’de de var! Dokunan yanıyor… Son kurbanı 4 yaşında çocuk oldu

Dört yaşındaki Aurora Waters, Cheshire'daki Delamere Ormanı'nı ziyaret ettikleri sırada bacaklarındaki ağrıdan şikayet etmeye başladı.

Anne Keri Beacall ilk başta kızının yorgun olduğunu düşündü ancak daha sonra, küçük kızın bacaklarında yanıklar olduğunu fark etti.

Aurora ülkemizde ‘dev tavşancıl otu’ olarak bilinen ‘hogweed’in yanından geçmişti ve tayt giyiyor olmasına rağmen bitkinin özsuyu cildinde reaksiyona neden olmuştu.

Ertesi gün, yaraları kötüleşen Aurora, Arrowe Park Hastanesi'ne götürüldü, oradan da Alder Hey Çocuk Hastanesi'ndeki yanık ünitesine gönderildi.

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Tedavisine başlanan küçük kızın durumu iyiye gidiyor.

YARA İZİ GEÇMİYOR

Cildi bu bitkinin özsuyu ile temas edenlerin kesinlikle güneş ışığına çıkmaması gerekiyor. Aksi takdirde, küçük kızın başına geldiği gibi büyük ve ağrılı yaralar açılıyor. Ten rengi açık olan kişilerde ise bu yara izi hayat boyu geçmiyor.

İSTİLACI BİTKİ

Dev tavşancılotunun kökeni Avrasya olup, ilkbahardan sonbahara kadar hızlı bir şekilde yayılmasıyla biliniyor. Beyaz çiçekleriyle masum görünen bu otun en büyük tehlikesi ise temas etmeniz halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmesi. Açtığı yaralardaki ağrı 48 saat durmadan devam edebiliyor.

Nemli toprağı seven tavşancıl otuna Türkiye'de de başta Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede rastlanabiliyor. Bu ciddi reaksiyonların bitkinin yapraklarında, köklerinde, gövdelerinde, çiçeklerinde ve tohumlarında bulunan 'furanokumarin' denen maddenin türevlerinden kaynaklanıyor.

TAVŞANCIL OTU NEDİR, ETKİLERİ NELER, NERELERDE VAR?

Heracleum Apiaceae familyasına bağlı bir cinstir. Avrasya kökenli olan ve tabiatta kendi kendine yetişen dev tavşancıl otu ilkbahardan sonbahara kadar hızlı bir şekilde yayılmasıyla biliniyor. Dev tavşancıl otunun Avrasya'nın Batı Kafkasya bölgesine özgü olduğunu, aynı zamanda Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde de yaygın. Tavşancıl otunun öz suyu fototoksiktir yani güneş ışığı ile temas ettiğinde vücutta tahriş başlatır. İnsanlarda da fitofotodermatit şeklinde adlandırdığımız bitkisel öz ve güneş ışığının da tetiklemesiyle ortaya çıkan kabarcıklar ile yara izlerine neden oluyor.

Tavşancıl otu nedir, etkileri neler, nerelerde varNemli toprağı seven tavşancıl otuna Türkiye'de de başta Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede rastlanabiliyor. Bu ciddi reaksiyonların bitkinin yapraklarında, köklerinde, gövdelerinde, çiçeklerinde ve tohumlarında bulunan 'furanokumarin' denen maddenin türevlerinden kaynaklanıyor.

Tavşancıl otu nedir, etkileri neler, nerelerde var

Eğer özütü ile bir temas olduysa orası güneş ışığına maruz bırakılmadan hemen bol su ile yıkanmalı ve vücuttan arındırılmalıdır. Yanma ve kabarıklık başladıysa hemen sağlık profesyonellerinden destek için sağlık merkezine başvurulmalı. Hastanın problemini şiddetine göre kortizon içerikli kremler ve alerjik reaksiyonu baskılayan ilaçlarla kontrol altına almak mümkün.