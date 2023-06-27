Bu bitki egzama ve sedef hastalığına iyi geliyor: Müthiş, doğada kendiliğinden yetişiyor

Serçe dili ve serçe otu olarak da bilinen kuş otu Anadolu’da yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yaygın olarak yetişir. İlkbahardan kış başına kadar aralıksız açan küçük kırmızımsı beyaz renkli çiçekleri yıldız biçimindedir. Yer seçmeyen, nemli olmak koşuluyla her türlü toprakta yetişen kuş otu, bol miktarda organik asitler, potasyum tuzlan, fosfor ve C vitamini içerir. Ülkemizde pazar yerlerinde satılan kuş otu, çiğ olarak yenilebilecek kadar lezzetlidir. Bu nedenle salatalara konulur, börek harcına eklenir ya da sebze olarak pişirilir.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Kuş otu böbrekleri çalıştırarak idrar çıkışındaki sorunları giderir. Bu bitkinin romatizma ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir. Kabızlığı önleyici etki olası sağlık sorunlarının önüne geçer. Balgam söktürmeye yardımcıdır. Bunların haricinde farklı deri hastalıklarını da tedavi eder. Mesela, egzama ağrısı çeken ya da sedef hastalığı bulunan kişilerde cildi yumuşatıcı etki gösterir. Vücutta bulunan yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Ciltte bulunan yara ve benzeri derinin tahriş olması durumlarında yaralara iyi gelir. Deri hasarlanmalarında deri üzerine konulan lapa yaraları iyileştirici niteliğe sahiptir.

ADAÇAYIYLA KARIŞTIRILMALI

Bağırsakta bulunan gazların giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sakinleştirici özelliği de vardır. Eğer kuş otu bitkisini adaçayıyla birlikte tüketirseniz rahim kanamalarına ve rahim iltihaplarına iyi geldiğini de görürsünüz. Maydanozla birlikte demleyip düzenli içtiğinizde idrar torbası taşlarını geçirir. Ayrıca bu bitkiyi kaynatıp içtiğinizde boğaz yolu enfeksiyonlarınız için bir koruma oluşturmuş olursunuz. Nezle, bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Kantaronla birlikte kullanıp, dilerseniz balla tatlandırabilirsiniz.

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200 gram yeni yıkanmış, taze yaprak ve sapları doğranır ve macun kıvamına gelene kadar sıcak suyla karıştırılır. Elde edilen macun, gazlı bez ya da tülbent üzerine sürülür, cilde uygulanır ve lapa soğuyana kadar yerinde bekletilir. Lapanın yapışmasını önlemek için uygulamadan önce deriye bir miktar zeytinyağı sürülür.

ÇIBANA ÇARE KÜR

Sedef, egzama ve basur gibi hastalıklar için kurumuş bitkiden 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ocağı kısılarak 15-20 dakika daha ısıtmaya devam edilir. Böylece hazırlanan yoğun kür dıştan uygulanır. Kuş otu ayrıca yara iyileştiricidir. Kesik ve çıbanların tedavisinde kullanılır. Bunun için toplanan taze bitki ezilerek yara lapası hazırlanır.

KANSIZLIĞI GİDERİR

Eğer kansızlık problemi yaşıyorsanız bu bitkiyle probleminize çözüm bulabilirsiniz. Kansızlık için bitkinin çayını içmeniz, hızlı iyileşmenizi sağlar. Aynı zamanda kilo sorunu yaşayan kişileri dengeli bir kiloya kavuşturur. Müshil niteliğindedir ve idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.

ÇAYI DA YAPILIR

Kurutulmuş kuş otu bitkisinden 2 tatlı kaşığı alıp üzerine bir bardak kaynar su konularak 5 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çay, günde 3 kez birer bardak içilir.

Sedef hastalığı için meyan kökü kullanımı ise bu durumdan dolayı önerilen en temel bitkisel yaklaşımlardan bir tanesidir.

Nasıl Kullanılmalıdır?

Bahsedilen bitkiler kaynar suya birer tutam olacak şekilde atılır. Ardından karıştırılır ve dinlenmeye bırakılır. 10 dakika kadar bekletilmesi aromaların ortaya çıkmasına imkan verecektir. Ardından aç karnına günde 2-3 bardak kadar tüketilmelidir. Bunlara ek olarak tedaviyi desteklemek için saf bitki özlerinden destek almak gerekir. Kişiye özel karışımlar kullanılmalıdır. Ayrıca ardıç katranı özünden yapılmış kremler ile de sedef olan bölge desteklenmelidir. Yaz aylarında deniz suyu ve güneşin etkisinin de oldukça faydalı olacağı unutulmamalıdır. Birbirini tamamlayan tedaviler bütününden yararlanmak gerekir. Ancak bu şekilde tam anlamı ile bir tedaviden ve olumlu ilerleyen bir süreçten bahsetmek olası bir hal alacaktır. Bunun için herbalistlerden destek alınmalıdır.