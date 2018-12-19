Bu belirtiler varsa astım olabilirsiniz



Astım hastalığını ciddiye almalı doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanmalısınız. Kullandığınız ilaçlar astım belirtilerini ortadan kaldırmıyorsa derhal doktorunuza başvurmalısınız. Astım kronik (süreğen) bir akciğer hastalığıdır.

* Astım belirtilerine hava yollarının enflamasyonla şişmesi yol açar.

* Astımlı bir insanda hava yollarının dış etkenlere karşı duyarlılığı çok artmıştır.

* Enflamasyon hava akımını engelleyerek dönem dönem solunum sıkıntılarına sebep olur.

* Zaman zaman gelen bu solunum sıkıntılarına astım nöbetleri veya krizleri adı verilir.

* Enflamasyon, nöbetler arasındaki şikayetsiz dönemlerde bile değişik derecelerde bulunabilir.

Astım nöbetlerini tetikleyen değişik etkenler vardır.

– Soğuk algınlığı ve başka solunum infeksiyonları

– Polenler

– Evcil hayvanlar

– Kuş tüyü

– Ev tozu

– Toz akarları

– Koltuk tozları

– Hamam böceği

– Sigara dumanı

– Soba dumanı

– Soğuk hava

– Hava kirliliği

– Endüstriyel ve kimyasal maddeler gibi..

Ne diyorsunuz siz?..

"Soluk alıp verirken göğsümde ıslık sesleri işitiyorum”

– “Göğsümde sıkışma hissi oluyor”

– “Durup dururken nefesim sıkışıyor”

– “Ard arda öksürüyorum”

– “Hareket ederken veya bir hareketten hemen sonra öksürüyorum”

– “Hareket ederken veya bir hareketten hemen sonra nefesim daralıyor”

– “Geceleri devamlı öksürüyorum”

– “Bu belirtilerin bir veya birden fazlası beni gece uykudan uyandırıyor.

Bu belirtilerin sadece birisi veya birkaçı değişik şiddetlerde sizde bulunabilir. Hatta bunlarla beraber farklı belirtiler de olabilir. Bu belirtilerin herhangi birisi sizde uzunca bir süreden beri bulunuyorsa astımınız var demektir. Astım belirtileri kısa veya uzun bir süre devam ettikten sonra kaybolur. Belirtili dönemlere astım krizi veya astım nöbeti adı verilir. Nöbetler arasında şikayetler bulunmaz.