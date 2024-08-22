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Ekonomi Bu beldede kadınlar ceviz kırarak para kazanıyor!
Ekonomi

Bu beldede kadınlar ceviz kırarak para kazanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 14:06:22 - 2024-08-22 14:06:21

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu beldedeki yaklaşık 400 kadın, ceviz kırma işiyle günlük 300 TL yevmiye kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat’ın Niksar İlçesi’ne bağlı 3 bin nüfuslu Yolkonak Beldesi’nde, 2010 yılında kurulan bir fabrika, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Fabrikada üretilen çeşitli kuruyemiş ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderilirken, özellikle ceviz kırma işinde beldedeki yaklaşık 400 kadın görev alıyor. Bu kadınlar, günlük 300 TL yevmiye ile hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

“400 kadına ekonomik destek veriyoruz”

Fabrika sorumlusu Sebahattin Güneş, “İşletmemiz şu an da kabak çekirdeği kavurma ve ceviz kırma üretimi yapıyoruz. Ceviz kırmayı Yolkonak Beldemizdeki genellikle bayanlara kırdırıyoruz. Yaklaşık 400 kadına ekonomik destek veriyoruz” dedi. Eskiden ev hanımı olduklarını söyleyen kadınlar ile günlük 300 Türk Lirası yevmiye alarak ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi.


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