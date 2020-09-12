Bu ayrıntıya neden dikkat edilemez! EBA dersinde Hz. Peygamber’imizi itibarsızlaştırma operasyonu

yeniakit.com.tr

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının kapatılması ve uzaktan eğitime başlanmasıyla birlikte öğrenciler EBA TV üzerinden dersleri takip etmeye başladı.

2020-2021 eğitim – öğretim sezonu da, koronavirüs salgınının gölgesinde başladı. Birçok öğrenci, salgın nedeniyle evlerinde eğitimlerine devam ediyor.

EBA TV’de yayınlanan bazı derslerin içeriği ise, laikçi eğitim sisteminin bıraktığı derin izler nedeniyle ilk günden bu yana tartışılıyor. Geçmişte çeşitli propagandalara alet edildiği tespit edilen EBA TV’de, şimdi de kainatın efendisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik akılmazifadeler kullanıldığı ortaya çıktı.

“Herkesi kandırıyordu”

EBA TV’de 10’uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan edebiyat dersinde, kainatın efendisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik infiale neden ifadelerin kullanıldığı belirlendi. Ders metinin bir bölümünde, birden fazla anlamı olan ancak birincil anlamı ‘aldatmak’ olan “Kandırmak” ifadesinin yer aldığı görüldü.

Söz konusu metinde, “Peygamber hazretleri bir hurma ile bir orduyu doyuruyor, bir suyla herkesi kandırıyordu. Ama ben bir türlü doymuyor, kanmıyordum. Taze, titrek, derin bir duyguyla hep daha çoğunu, hep daha çoğunu...” denildi.

Milli Eğitim daha dikkatli olmalıydı

Kandırma kelimesi, birincil anlamda “Aldatmak, dolandırmak” gibi anlamlara gelirken, aynı zamanda, “Doyurdu, yetindirdi” manalarında da kullanılabiliyor. Ancak Peygamber Efendimiz ile alakalı böyle bir böyle hassas konuda Milli Eğitim’in öğrencilerin kelimenin diğer anlamlarını bilmeme ihtimalini göz önünde bulundurmaması ve kelime seçiminde daha dikkatli davranmaması şaşkınlıkla karşılandı.