Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Merkezi ve CHP’li belediyeler etrafında dönen yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını sert bir dille eleştirdi. "CHP’ye CHP’lilerin yaptığını yedi düvel düşman bir araya gelse yapamazdı" diyen Bol, partinin mevcut yönetim anlayışıyla bir siyasi organizasyon olmaktan çıkıp kirli ilişkilerin döndüğü ticari bir yapıya büründüğünü iddia etti.

"Makam Aracı Bile Haram Parayla Modifiye Edilmiş"

Yazısında, partinin delegeler marifetiyle ele geçirildiğini ve belediyelerden sağlanan kirli paraların Genel Merkez yöneticilerine aktarıldığını öne süren Fuat Bol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik şu iddialarda bulundu:

Genel Başkan Özgür Özel’in bindiği makam aracının bile rüşvet çarkından elde edilen haram parayla modifiye edildiği öne sürüldü. Hediye Çanta Skandalı: Soruşturmalara konu olan bir belediye başkanının, Özgür Özel ve eşine pahalı hediye çantalar gönderdiği, hediyeyi beğenen Özel'in aynı çantadan "sevdiği başka bir kadın" için de talep ederek üçüncü bir çantayı kabul ettiği iddia edildi.

"Belediye Kasasından Pavyon Çalışanlarına Maaş"

Yazısında yerel yönetimlerdeki kokuşmuşluğun sınır tanımadığını belirten Fuat Bol, bir belediye başkanı üzerinden tarihte eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atıldığını yazdı:

"Pavyoncuyu belediye başkanı yapmışlar, o da tutmuş pavyonda çalışan kadınların maaşlarını belediyenin kasasından ödeyerek tarihte ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir resmi kurumu pavyonun işvereni yapmış. Aynı kişi, belediye çalışanı 21 yaşındaki bir kızla gayrimeşru ilişki yaşamış; yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat davalarından aranırken bir otel odasında yarı çıplak halde yakalanmıştır."

Bol, tüm bu cürümleri işleyen faillerin ve yakınlarının teker teker itirafçı olduğunu, suç ortaklarını bizzat ifşa ettiklerini kaydetti.

"Bütün Dişlilerde CHP’li Var Ama Suçlanan Erdoğan"

Yaşanan kepazeliklere rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük bir pişkinlikle iktidarı suçladığını belirten Fuat Bol, rüşvet çarkının tamamen CHP içi bir organizasyon olduğunu şu sözlerle vurguladı: