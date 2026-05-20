  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler
Gündem

Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var! Hürriyet yazarından CHP Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Hürriyet yazarı Fuat Bol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimini hedef aldığı bugünkü yazısında, partinin adeta ticari bir şirkete dönüştürüldüğünü ileri sürdü. Belediyelerdeki rüşvet çarkından pavyon skandallarına kadar birçok iddiayı köşesine taşıyan Bol, CHP’deki kokuşmuşluğun saklanamaz boyuta ulaştığını savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Merkezi ve CHP’li belediyeler etrafında dönen yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını sert bir dille eleştirdi. "CHP’ye CHP’lilerin yaptığını yedi düvel düşman bir araya gelse yapamazdı" diyen Bol, partinin mevcut yönetim anlayışıyla bir siyasi organizasyon olmaktan çıkıp kirli ilişkilerin döndüğü ticari bir yapıya büründüğünü iddia etti.

"Makam Aracı Bile Haram Parayla Modifiye Edilmiş"

Yazısında, partinin delegeler marifetiyle ele geçirildiğini ve belediyelerden sağlanan kirli paraların Genel Merkez yöneticilerine aktarıldığını öne süren Fuat Bol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik şu iddialarda bulundu:

  • Şaibeli Modifikasyon: Genel Başkan Özgür Özel’in bindiği makam aracının bile rüşvet çarkından elde edilen haram parayla modifiye edildiği öne sürüldü.
  • Hediye Çanta Skandalı: Soruşturmalara konu olan bir belediye başkanının, Özgür Özel ve eşine pahalı hediye çantalar gönderdiği, hediyeyi beğenen Özel'in aynı çantadan "sevdiği başka bir kadın" için de talep ederek üçüncü bir çantayı kabul ettiği iddia edildi.

"Belediye Kasasından Pavyon Çalışanlarına Maaş"

Yazısında yerel yönetimlerdeki kokuşmuşluğun sınır tanımadığını belirten Fuat Bol, bir belediye başkanı üzerinden tarihte eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atıldığını yazdı:

"Pavyoncuyu belediye başkanı yapmışlar, o da tutmuş pavyonda çalışan kadınların maaşlarını belediyenin kasasından ödeyerek tarihte ilk defa Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bir resmi kurumu pavyonun işvereni yapmış. Aynı kişi, belediye çalışanı 21 yaşındaki bir kızla gayrimeşru ilişki yaşamış; yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat davalarından aranırken bir otel odasında yarı çıplak halde yakalanmıştır."

Bol, tüm bu cürümleri işleyen faillerin ve yakınlarının teker teker itirafçı olduğunu, suç ortaklarını bizzat ifşa ettiklerini kaydetti.

"Bütün Dişlilerde CHP’li Var Ama Suçlanan Erdoğan"

Yaşanan kepazeliklere rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in büyük bir pişkinlikle iktidarı suçladığını belirten Fuat Bol, rüşvet çarkının tamamen CHP içi bir organizasyon olduğunu şu sözlerle vurguladı:

  • Sistem CHP'lilerden Oluşuyor: "Rüşveti isteyen CHP’li, vermeye zorlanan CHP’li, rüşveti veren CHP’li, şikâyet eden CHP’li yani bütün bu aşağılık rüşvet çarkının her dişlisinde CHP’li var ama Özgür Özel utanmadan Sayın Erdoğan’ı suçlamaya kalkıyor."
  • AK Parti'ye Geçişler Başladı: CHP içindeki bu ufunete ve kokuşmuşluğa daha fazla dayanamayan bazı mantıklı belediye başkanlarının, bu bataklıkta boğulmamak adına partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçiş yaptıklarını ifade etti.

Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi
Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi

Gündem

Böyle olur CHP zihniyetinin fikir özgürlüğü! M. Kemal’i eleştirenlere fişleme tehdidi

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! "CHP’ye şantaj" soruşturması!
Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

Gündem

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı
CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı

Gündem

CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı

Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede
Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede

Gündem

Selvi’den Bomba Kulis: CHP’de "Özgür Özel" İçin de İmamoğlu Modeli Devrede

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Yunan, Ermeni, Yahudi, Rum her sabah kaltığında ben Türk'lere ve Türkiye'ye karşı nasıl bir düşmanlık yaparım diyerek güne başlar. Onların yetiştirdikleride ülkemizde CHP'ye karşı her sabah nasıl düşanlık yaprım ile kalkarlar.

Chp sâdece bir maşa

İşin aslı bu pislik çarkın arkasında fetö ve süleymancılar var!
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23