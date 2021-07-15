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Yerel Bu araçtan yara almadan çıktı
Yerel

Bu araçtan yara almadan çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:29:00 -
Bu araçtan yara almadan çıktı

Kaza, Aydın'ın Söke ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Kuşadası çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. kontrolündeki 09 AR 196 plakalı otomobil Kuşadası’ndan Aydın’a seyir halindeyken virajı fark edemeyince demir bariyerlere çarptı. Sürücü A.A. kazada yaralanmadı.

Aynı yolda sürekli kaza yaşandığını söyleyen vatandaşlar yetkililerin daha fazla önlem almasını istedi.

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