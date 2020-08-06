Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Ada Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu son ankete göre; CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce’ye en çok destek CHP, HDP ve İYİ Parti seçmeni veriyor.

Ankara kulislerinde siyasi hareketliliğin tavan yaptığı dönemde Ada Araştırma Şirketi'nin 30 büyükşehirde 3-5 Ağustos’ta 18 yaş ve üzeri toplam bin 750 katılımcıyla yapmış olduğu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

HDP baraj altında kalıyor

Araştırmada katılımcılara "Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldığında bu soruya yanıt verenlerin yüzde 39.4’ü AK Parti, yüzde 24.1’i CHP, yüzde 10.3'ü MHP, yüzde 10’u İYİ Parti, yüzde 9.6’sı da HDP'den yana görüş bildirdi. Ankette Gelecek Partisi’ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 1.9, Deva Partisine ise yüzde 2.6 olarak belirlendi.

İnce’ye en çok destek CHP ve HDP’den

Araştırmada, “Muharrem İnce’nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" sorusuda yöneltildi. Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin yüzde 30’unun CHP seçmeni, yüzde 9.3’ünün HDP ve yüzde 7.4’ünün ise İYİ Parti seçmeni olduğu kaydedildi.