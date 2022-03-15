Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
15 Mart Salı günü pek çok ligde maçlar oynanacak. Futbolseverler ise bu sebeple hangi maçın hangi kanalda yayımlandığını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 15 Mart günün maçları:
Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Avrupa liglerindeki maçlar hangi kanalda yayımlanıyor?
Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Avustralya A Ligi
14.00 Perth-CC Mariners beIN Sports 4
BAE Arap Körfez Ligi
16.45 Al Jazira-Al İttihad Bilyoner
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
18.00 Juventus-Liverpool UEFA TV
Avusturya 1.Ligi
20.30 Floridsdorfer-Kapfenberg Bulls Bilyoner
UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 Ajax-Benfica CBC Sport, Exxen
23.00 Manchester United-Atletico Madrid CBC Sport, Exxen