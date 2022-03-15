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Spor Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

15 Mart Salı günü pek çok ligde maçlar oynanacak. Futbolseverler ise bu sebeple hangi maçın hangi kanalda yayımlandığını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 15 Mart günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-03-15 11:24:00 -
Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Avrupa liglerindeki maçlar hangi kanalda yayımlanıyor?

Bu akşam kimin maçı var? 15 Mart Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Avustralya A Ligi

14.00 Perth-CC Mariners                             beIN Sports 4

BAE Arap Körfez Ligi

16.45 Al Jazira-Al İttihad               Bilyoner

UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final

18.00 Juventus-Liverpool            UEFA TV

Avusturya 1.Ligi

20.30 Floridsdorfer-Kapfenberg Bulls     Bilyoner

UEFA Şampiyonlar Ligi

23.00 Ajax-Benfica          CBC Sport, Exxen

23.00 Manchester United-Atletico Madrid                          CBC Sport, Exxen

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