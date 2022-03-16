Pek çok lig maçı şifreli kanallarda veriliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyenler de ‘Maçlar şifresiz nasıl izlenir?’ sorusunu araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının bazılarını Azerbaycan kanalı CBC Spor şifresiz yayımlıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

Almanya Bundesliga

20.30 Mainz-B.Dortmund beIN Sports 3, tivibu spor 3

İngiltere Premier Lig

22.30 Brighton-Tottenham S Sport

23.15 Arsenal-LiverpoolS Sport

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

23.00 Juventus-Villarreal Exxen, CBC Sport

23.00 Lille-Chelsea Exxen, CBC Sport web

Atletico Madrid ve Benfica çeyrek finalde

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.