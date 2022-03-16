Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?
Kimin maçı var? Futbolseverler bu akşam kimin maçı olduğunu, hangi maçların şifresiz yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Pek çok lig maçı şifreli kanallarda veriliyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyenler de ‘Maçlar şifresiz nasıl izlenir?’ sorusunu araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının bazılarını Azerbaycan kanalı CBC Spor şifresiz yayımlıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?
Almanya Bundesliga
20.30 Mainz-B.Dortmund beIN Sports 3, tivibu spor 3
İngiltere Premier Lig
22.30 Brighton-Tottenham S Sport
23.15 Arsenal-LiverpoolS Sport
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu
23.00 Juventus-Villarreal Exxen, CBC Sport
23.00 Lille-Chelsea Exxen, CBC Sport web
Atletico Madrid ve Benfica çeyrek finalde
Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.
İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.
Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.
Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.