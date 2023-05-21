  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD'den, İsveç'ten gelen paraları gördük

21 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sinan Oğan açıklaması

Otellerin indirimi Rus turisti Türkiye'ye döndürdü: Rus turistler yeniden Türkiye'yi tercih ettiler

Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım

Yabancı basından itiraf gibi manşet: Hepimiz yanıldık

Bakan Dönmez, Karadeniz gazını bulduk, üstüne doğal gazla buluşturduk! İhracatta 6,5 milyar dolarla en yüksek...

BAE ve Mısır'ın Türkiye planı ellerinde patladı! Gelişmeyi Rusya dünyaya duyurdu

Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap
Dünya Bu afişler için dâvâ açtırdı! Omurgasız diktatör
Dünya

Bu afişler için dâvâ açtırdı! Omurgasız diktatör

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:53:00 -
Bu afişler için dâvâ açtırdı! Omurgasız diktatör

Erdoğan’a hakaret ve saldırıları “Fikir özgürlüğü” olarak gören ve destekleyen Fransa lideri Macron, meclisi devre dışı bırakıp emeklilik yasasını yürürlüğe koyması sebebiyle kendisinin Hitler’e benzetilmesine tepki gösterip, soruşturma başlattı.

Basınında hemen her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler ve küfürler yağdıran Fransızlar, “Fikir özgürlüğü!”nü unutup Macron’a diktatör denilen afişler için dava açtı.... Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’un Nazi lideri Adolf Hitler’e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı. Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde önceki gece birçok reklam panolarının üzerine Macron’un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı. Avignon Belediyesi, Macron’un yüzünün, “49.3” yazılı ve Hitler’inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti. “49.3” yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.

Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron’u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.

Afişlere tepki gösteren özgürlükçü Macron, yapılanlara tepki gösterip dava talimatı verdi. Avignon Savcılığı ise afişlere ilişkin, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “isyana teşvik” gerekçeleriyle soruşturma başlattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23