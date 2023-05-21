Bu afişler için dâvâ açtırdı! Omurgasız diktatör

Basınında hemen her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler ve küfürler yağdıran Fransızlar, “Fikir özgürlüğü!”nü unutup Macron’a diktatör denilen afişler için dava açtı.... Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’un Nazi lideri Adolf Hitler’e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı. Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde önceki gece birçok reklam panolarının üzerine Macron’un Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı. Avignon Belediyesi, Macron’un yüzünün, “49.3” yazılı ve Hitler’inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti. “49.3” yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.

Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron’u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.

Afişlere tepki gösteren özgürlükçü Macron, yapılanlara tepki gösterip dava talimatı verdi. Avignon Savcılığı ise afişlere ilişkin, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “isyana teşvik” gerekçeleriyle soruşturma başlattı.



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