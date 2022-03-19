Bu adamın kafasına taş mı düştü? Uğur Dündar'dan Türk SİHA'ları hakkında ezber bozan açıklama: Onlar bizim gururumuz

Uğur Dündar, TELE1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Türk savunma sanayii hakkında konuşan konuklar, ambargoların Türkiye'yi güçlü kıldığını ifade etti. Girdiği her operasyondan başarıyla çıkan Türk İHA ve SİHA'ların ünü tüm dünyaya yayılırken, bir yorum da Uğur Dündar'dan geldi.

Prof. Dr. Barış Doster'in ambargo uygulanmasının katkılarına yönelik, "Kıbrıs Barış Harekatı münasebetiyle bize uygulanan ambargo bugün hepimizin göğsünü kabartan, gözünü yaşartan, yüzünü ağartan o muhteşem askeri sanayi testlerini kazandırdı" ifadelerinin ardından Uğur Dündar araya girdi.

"Onlar bizim gururumuz"

Heronların verilmemesiyle üretime geçen yerli SİHA'ları değerlendiren Uğur Dündar, "Mesela terör örgütüyle mücadelede, PKK ile mücadelede İnsansız Hava Aracı Heron'ları vermediler. Ne oldu? Bayraktar, İHA ve SİHA'yı yaptı. Onlar da gururumuz" dedi.

Diğer konuklar da Uğur Dündar'ın bu yaklaşımını onaylar şekilde tepki verdi.