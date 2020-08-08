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Siyaset

Bu açıklama çok konuşulur! CHP’den Muharrem İnce’yi kızdıracak çıkış

İsmi belirtilmeyen CHP’li bir yetkili, yeni parti kurma çalışmaları yürüten Muharrem İnce’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:59:00 - 2020-08-08 11:00:04
Bu açıklama çok konuşulur! CHP’den Muharrem İnce’yi kızdıracak çıkış

24 Haziran’da yüzde 30 oy alınca 2023’te de aday olmaya karar veren Muharrem İnce, CHP’nin bu adaylığa yanaşmaması ve parti içinde adeta üvey evlat muamalesi görmesi nedeniyle yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

İstanbul’da yeni siyasi oluşum için hızlı bir çalışma yürüten İnce, CHP’lileri de bir hayli rahatsız etti.

CHP’li bir isim, İnce’yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’e konuşan bir CHP’li, İnce’nin hevesi olduğunu ve ileride parti kurmaktan vazgeçeceğini söyledi.

Acet’in söyleşi yaptığı ve ismi açıklanmayan CHP’li, “Benim bir temasım olmadı ama partiyi kurabileceğinden de emin değilim. Bir hevesi var.” dedi.

İnce’nin unutulmayı sevmediğini belirten CHP’li şahıs, “Gündemde kalmayı pek sever. Kendisinden bahsettirir ama kopardığı gürültü kadar etkisi olmaz. Vazgeçecektir büyük ihtimalle.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mustafa

bir zamanlar Mustafa Sarıgül fırtınası esmişti sonra,açığını bulup susturdular İnceninde açığını bulurlar, bulamasalarda iftira atarak sustururlar chpde 2.isme yer yok,çünkü tam bir Diktatör parti
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kubilay.

İncenin parti kurmasına en çok a.k.p.ve m.h.p.sevinir.İnce Parti kursada c.h.p.seçmeni ona tek oy vermez.
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