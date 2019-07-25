0553 313 94 23

BTSO Başkanı İbrahim Burkay Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye’ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, “Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:09
BTSO Başkanı İbrahim Burkay Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye’ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, “Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti” dedi.


Başkan Burkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İbrahim Burkay, Merkez Bankası’nın faiz koridorunun üst bandında 425 baz puan indirim yapmasının önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 19.75’e çekilmesinin mevcut ekonomi görünümünün hızlı bir şekilde iyileşmesinin önünü açacağını belirten Başkan Burkay, “Türkiye’nin yeniden yatırıma ve üretime odaklanması gerektiği bir dönemde Merkez Bankası, almış olduğu bu kararla iş dünyamızın beklentilerini karşıladı” diye konuştu.


“MB’nın cesur hamlesi yatırımları hızlandıracak”


İbrahim Burkay, “Yaşadığımız zorlu süreçten hızlı ve daha güçlü bir şekilde çıkmak adına yeni yatırımların önünü açan, piyasaya moral aşılayan adımlara ihtiyacımız vardı. Hem enflasyondaki gelişmeler hem de küresel koşullar açıkçası Merkez Bankası’nın bu kararı için elverişliydi. Son dönemde enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görünümü vardı. Alınan bu karar iş dünyasının yatırım adımlarını daha sağlam bir şekilde atmasını sağlayacak” dedi.


“Düşüş trendinin devam edeceğine inanıyoruz”


Başkan Burkay, Merkez Bankası’nın Murat Uysal başkanlığındaki ilk para politikası toplantısında alınan kararı cesur bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, “Faizlerdeki düşüş firmalarımızın mali tablolarındaki seyri pozitif yönde etkileyecektir. Bursa iş dünyası olarak Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını destekliyoruz. Piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşen bu faiz indirimi ile birlikte kısa sürede kredi faizlerinde de 2-3 puan daha düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayalet şehir Maraş’ta envanter çalışmalarından ilk kareler
    1. Hayalet şehir Maraş’ta envanter..
    2. Kalaycı: “Şehrin dört bir yanında..
    3. Şahinbey rengarenk çiçeklerle bezendi
    4. Lübnanlı Bakan'dan İsrail'e Filistin..
    5. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri..
    6. Balıkçılarda sazan bolluğu
    7. Bıçaklanarak öldürülen Aras EDAŞ..
    8. İslam eliyle insanlaşan beşeriyet ve..
    9. Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak mümkün mü?
    10. Köy muhtarının evi yandı
    11. Ayvalık’ta orman yangını...
    12. Serbest piyasada altın fiyatları
    13. İlkadım’da stratejik paydaş analiz..
    14. UNHCR: "Libya’daki gemi kazasında 150..
    15. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füze..
    16. Seydişehir’de maden yolu asfaltlanarak..
    17. "Önemli ölçüde parasal teşvikler..
    18. Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam..
    19. Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    20. 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
    21. Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri..
    22. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    23. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    24. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    25. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    26. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    27. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    28. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    29. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    30. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı