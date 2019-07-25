BTSO Başkanı İbrahim Burkay Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmasının Türkiye’ye olan yatırım iştahını artıracağını belirterek, “Ekonomiye olan güveni bir kez daha ortaya koyan faiz kararı, yeni yatırımlar için piyasanın motivasyonunu yükseltti” dedi.

Başkan Burkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İbrahim Burkay, Merkez Bankası’nın faiz koridorunun üst bandında 425 baz puan indirim yapmasının önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 19.75’e çekilmesinin mevcut ekonomi görünümünün hızlı bir şekilde iyileşmesinin önünü açacağını belirten Başkan Burkay, “Türkiye’nin yeniden yatırıma ve üretime odaklanması gerektiği bir dönemde Merkez Bankası, almış olduğu bu kararla iş dünyamızın beklentilerini karşıladı” diye konuştu.

“MB’nın cesur hamlesi yatırımları hızlandıracak”

İbrahim Burkay, “Yaşadığımız zorlu süreçten hızlı ve daha güçlü bir şekilde çıkmak adına yeni yatırımların önünü açan, piyasaya moral aşılayan adımlara ihtiyacımız vardı. Hem enflasyondaki gelişmeler hem de küresel koşullar açıkçası Merkez Bankası’nın bu kararı için elverişliydi. Son dönemde enflasyonda aşağı yönlü bir hareket görünümü vardı. Alınan bu karar iş dünyasının yatırım adımlarını daha sağlam bir şekilde atmasını sağlayacak” dedi.

“Düşüş trendinin devam edeceğine inanıyoruz”

Başkan Burkay, Merkez Bankası’nın Murat Uysal başkanlığındaki ilk para politikası toplantısında alınan kararı cesur bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, “Faizlerdeki düşüş firmalarımızın mali tablolarındaki seyri pozitif yönde etkileyecektir. Bursa iş dünyası olarak Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını destekliyoruz. Piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşen bu faiz indirimi ile birlikte kısa sürede kredi faizlerinde de 2-3 puan daha düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.