BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon yatırım aldı

Yeni nesil hibrit girişimcilik merkezleri arasında verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle girişimcilik ekosisteminde rol model görevi üstlenen BTM, geçen 4 yılda 10 binden fazla başvuru aldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, bu süreçte bünyesinde faaliyet gösteren 30 girişimin yatırımcı ile buluşmasını da sağladı. Bazı yatırımlar birden fazla yatırım alırken, 4 yılda 30 girişim için 300 milyon liraya yakın değerleme yapıldı ve toplam yatırım tutarı 100 milyon liraya yaklaştı.

2 ayda 2020’yi geride bıraktı

BTM’nin Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “2020, Türkiye girişimcilik ekosisteminde şimdiye kadar girişimlere en fazla yatırımın yapıldığı yıl olarak tarihe geçerken, 2021 yılının sadece ilk 2 ayında yapılan yatırımlar, en çok yatırım yapılan yıl olan 2020’yi bile geride bıraktı. Türkiye, Peak Games ile başlayan ‘unicorn’, diğer adıyla ‘Turcorn’ furyasına 2021 yılında Getir ile daha da güçlü ve iddialı bir şekilde devam etti.” ifadelerini kullandı. BTM girişimlerinin de ekosistemdeki gelişmelere ayak uydurmasıyla önemli anlaşmalara imza attıklarını belirten Elbaşı, “Bu yılın ilk 4 ayında toplam 4 girişim, 33 milyon liradan fazla değerleme üzerinden yatırım aldı. Bu gelişme, 2021’in BTM için de verimli bir yıl olacağını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.