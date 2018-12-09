THY- Euroleague
0553 313 94 23

BTK'dan çok önemli uyarı! Bu sitelerden kesinlikle uzak durun!

BTK, bilgisayarlara virüs ve zararlı yazılım bulaştırabilecek internet siteleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak uyarılar yaptı.

09 Aralık 2018 Pazar 13:44
BTK'dan çok önemli uyarı! Bu sitelerden kesinlikle uzak durun!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet sitelerinde gezinti yaparken bilgisayarınıza virüs ve tehlikeli yazılım bulaştırma ihtimâli yüksek olan siteleri tespit etti.

Virüs bulaşıyor

BTK’dan yapılan açıklamada, çok fazla bilinmeyen sitelerin virüs riski taşıdığı vurgulandı. Bahis siteleri, pornografik siteler ve korsan yazılım indirilen sitelerin virüs bulaştırdığı dile getirilen açıklamada, "Bilmediğimiz web sayfalarında dolaşmamanız ve çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Birçok web sitesi çeşitli tuzaklar barındırıyor olabilir. Bu yüzden güvendiğiniz, bildiğiniz web sayfalarını tercih etmeniz, bilmediğiniz web sayfalarının hakkında/iletişim gibi bölümlerinden web sayfaları hakkında bilgi edinmemiz gerekmektedir. Ayrıca sık kullandığımız web siteleri için tarayıcımızda sık kullanılanlar listesi oluşturmanız, tuzak sitelerden korunmak adına önem teşkil etmektedir" denildi.

BTK açıklamasında, web güvenliğinde öncelikli dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"Tuzak web sitelerine dikkat etmek ve güvenilmeyen web sitelerini ziyaret etmemek gerekir. E-posta mesajları ile gönderilen bağlantılara dikkat edin. Sık kullanılanlar listesi oluşturun. Web sitelerinde gezerken yayılabilen zararlı programlardan korunmak için açılır pencere engelleyicisi kullanın (Yukarıda bahsedilen ayarlar). Arama motorlarını kullanırken özellikle çocuklu ailelerin yüksek filtreleme araçları sayesinde müstehcen sitelerin arama sonuçlarında engellemeleri gerekmektedir."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:44
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  2. internet

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş5 sa önce
    antivirüsler ne işe yarıyor acaba. boşunamı yükledik anti virüs yazılımları. yoksa anti virüslerdemi virüs
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Down sendromuna sahip hastaların özellikleri
  1. Down sendromuna sahip hastaların..
  2. Çocuğunuzu enfeksiyondan nasıl..
  3. Bipolar bozuklukta erken teşhis önemli!
  4. Basketbol: Toplu sonuç
  5. Süleyman Soylu devreye girdi!..
  6. Bebeklerin gözlerinin rengi sonradan..
  7. MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir..
  8. Basketbolda maçın ardından
  9. Bakan Çavuşoğlu Batı'ya çok ağır..
  10. Maçın ardından
  11. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
  12. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
  13. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
  14. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
  15. Maçın ardından
  16. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
  17. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
  18. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
  19. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
  20. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe