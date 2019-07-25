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BTK Akademi Yaz Teknoloji Kampı sertifika töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "BTK Akademi tarafından verilen eğitimlerle gençlerimizin ve çocuklarımızın, kodlama konusunda öz yeterliklerini keşfetmelerini, algoritma kurma yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin artmasını hedefliyoruz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
BTK Akademi Yaz Teknoloji Kampı sertifika töreni

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Akademi tarafından verilen eğitimlerle gençlerin ve çocukların, kodlama konusunda öz yeterliklerini keşfetmelerini, algoritma kurma yeteneklerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin artmasını hedeflediklerini söyledi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi Yaz Teknoloji Kampı sertifika töreninde yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençlerin, yeni nesil teknolojileri ve kodlama dünyasının temellerini takip etmeleri açısından eğitimin önemine değindi.

Bu eğitimlerle gençlerin ve çocukların, kodlama konusunda öz yeterliklerini keşfetmelerini, algoritma kurma yeteneklerinin geliştirilmesini ve bilgilerinin artmasını hedeflediklerini dile getiren Sayan, öğrencilerin yaratıcı düşünmenin yanı sıra teknolojinin temellerini de öğrendiklerini bildirdi.

Sayan, BTK Akademi tarafından verilen eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

- "İlk altı ayda 1872 öğrenciye eğitim verildi"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da teknoloji ve internetin hayat üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Çocuklara, gençlere teknolojinin sadece tüketimin değil, aslında üretimin de çok önemli bir parçası olduğu gerçeğinin anlatılması gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, böylece gençlerin teknolojiyi verimli kullanan, kendisine katma değer sağlayan, gerçek bilgiye sahip bireyler olarak yetiştiğini belirtti.

BTK Akademi'nin kurum bünyesinde 2017'den beri faaliyet gösterdiğini bildiren Karagözoğlu, düzenlenen etkinlik kapsamında, ilk altı ayda toplam 1872 öğrenciye robotik kodlama, programlama, network, telekomünikasyon sistemleri, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verildiğini kaydetti.

Bu eğitimlerin en büyük amacının dijital geleceğin mimarları çocukların çok daha donanımlı ve bilinçli olması olduğunu anlatan Karagözoğlu, "Böylelikle Türkiye'nin dijital geleceği için çalışan ve küreselleşmiş dünyada rekabet edecek bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, internetin 21. yüzyılın en büyük icatlarından biri olduğunu ancak bilinçli kullanılmadığında en tehlikeli araca da dönüşebildiği uyarısında bulunarak, bu olumsuzlukları bertaraf etmenin tek yolunun da interneti doğru ve bilinçli kullanmak olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından BTK Akademi Yaz Teknoloji Kampı'na katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  2. BTK
  3. BTK Akademi
  4. Ömer Fatih Sayan

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