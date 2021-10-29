Brüksel Lahanası tarifi, nasıl yapılır?
Kolesterolü ve iştahı dengelediği, bol lifli olduğu için brüksel lahanası çok tercih ediliyor. İşte Zeytinyağlı Brüksel Lahanası tarifi.
Kolesterolü ve iştahı dengelediği, bol lifli olduğu için brüksel lahanası çok tercih ediliyor. İşte Zeytinyağlı Brüksel Lahanası tarifi.
Malzemeler
- 500 gr brüksel lahanası
- 2 adet orta boy soğanı
- 2 adet orta boy havuç
- Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, su
- 1 adet kesme şeker
- Yarım limonun suyu
Yapılışı
Brüksel lahanaları ve kök kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla ayıklayın veb ol su ile yıkayıp boyuna 2 parçaya bölün. Soğanları ince, havuçları yemeklik şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp soğanları ekleyin. Hafifçe pembeleşince doğradığınız havuçları ekleyin. 2 dakika daha kavurun. Brüksel lahanalarını, şekeri, tuzu ve lahanaların boyunu 1 parmak geçecek kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayan lahanalara limon suyunu ekleyip karıştırın. Soğuk servis yapmanızı tavsiye ederiz. Afiyet olsun.