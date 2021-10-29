Brüksel Lahanası tarifi, nasıl yapılır?

Kolesterolü ve iştahı dengelediği, bol lifli olduğu için brüksel lahanası çok tercih ediliyor. İşte Zeytinyağlı Brüksel Lahanası tarifi.

Malzemeler

500 gr brüksel lahanası

2 adet orta boy soğanı

2 adet orta boy havuç

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

Tuz, su

1 adet kesme şeker

Yarım limonun suyu

Yapılışı

Brüksel lahanaları ve kök kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla ayıklayın veb ol su ile yıkayıp boyuna 2 parçaya bölün. Soğanları ince, havuçları yemeklik şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye alıp soğanları ekleyin. Hafifçe pembeleşince doğradığınız havuçları ekleyin. 2 dakika daha kavurun. Brüksel lahanalarını, şekeri, tuzu ve lahanaların boyunu 1 parmak geçecek kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayan lahanalara limon suyunu ekleyip karıştırın. Soğuk servis yapmanızı tavsiye ederiz. Afiyet olsun.