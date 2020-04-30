Brüksel Havalimanı'na destek çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da havacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Brüksel Havalimanı'na yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Belçika'da faaliyet gösteren Brüksel Havalimanı, Brüksel Havayolları, TUI, DHL, Aviapartner, Swissport, KPMG gibi havacılık sektörü firmalarının yöneticileri, federal hükümete ortak mektup gönderdi.

Mektupta, salgının ülke ekonomisinin merkezinde yer alan Brüksel Havalimanı'nı olumsuz etkilediği anımsatıldı.

Brüksel Havalimanı'nın 24 bin doğrudan ve 40 bin dolaylı istihdamla ülkeye 3,2 milyar avro katma değer sağladığı kaydedilen mektupta, Kovid-19'un havalimanına telafi edilemeyecek ölçüde zarar vermesinin engellenmesi istendi.

Mektupta, Brüksel Havalimanı'na, salgının ardından ülke ekonomisinin itici gücü olarak faaliyet gösterebilmesi için hükümet tarafından destek verilmesi gerektiğine işaret edilerek, havacılık sektöründeki şirketlere yardımcı olunmaması halinde uluslararası bağlantıların ve seferlerin kalıcı olarak kaybedilebileceği belirtildi.