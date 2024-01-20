Bronşiti olanlara! Kötü günde, soğuk havalarda ihtiyacımız var diyerek haber verdi, tavsiye etti! Bala rağbet arttı!

Kahramanmaraş'ta bal üretim ve satışını yapan balcı, Mejda balının astım ve bronşiti olanlara çok faydalı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta havaların soğumasıyla artan grip ve soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle vatandaşlar şifayı doğal besinlerde aramaya başladı. Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Çarşısı'nda 45 yıldır bal satışı yapan 73 yaşındaki Nusret Sapsız, doğal antibiyotik olan ve birçok hastalığa şifa olan bala rağbetin arttığını söyledi.

"Arının nektarda yaptığı bal çok çeşitlidir"

Arının nektarda yaptığı balın çok çeşitli olduğunu söyleyen Sapsız, "20 yıl aktif arıcılık yaptım. 20 yıl sonra ise arıcılık danışmanlığı yaparak arı ürünleri malzemeleri satarak geçimimizi temin ettik. Arının nektarda yaptığı bal çok çeşitlidir. Bunların bir kısmı hafif bal, bir kısmı ağır bal bir kısmı da hastalıklara şifalı faydalı olan ballar" ifadesini kullandı.

"Mejda balı bronşit ve soğuk algınlığı için faydalı"

Sapsız, "Bu balları mevsimlerine göre kullandığımız zaman baldan daha çok yararlanmış oluruz. Örneğin havalar çok soğudu, çocuklara Ihlamur balı, Mejda balı. Bu Mejda balı arının nektarda yaptığı şeker oranı en düşük baldır. Şeker hastaları da bu baldan tadımlık olarak giyebilir. Ben de şeker hastasıyım. Bende bu baldan kullanıyorum. Bu bal astım ve bronşiti olanlara da çok faydalı. Havalar da soğuyunca bu balı tercih etmeliler. Küçük çocuklara kan yapıcı özelliği olan harnup balını tavsiye ediyoruz. Mejda balı bronşit ve soğuk algınlığı için, ıhlamur balı çocuklar için ve sofralık bal ise herkes yiyebileceği kekik ve keven balı. Bizim Kahramanmaraşımızın dağlarında kekik ve kefen balı da üretilir" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO