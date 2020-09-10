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Ekonomi Brisa'dan ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti
Ekonomi

Brisa'dan ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti

Brisa, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi Kovid-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:19:00 -
Brisa'dan ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti

Araç sahipleri, şirketin Kovid-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek. Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonu, Brisa’nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet verilen Brisa mağazaları, Kovid-19 ile mücadele için yenilikçi ve güçlü çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

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