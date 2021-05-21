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Ekonomi BRİSA, çalışanlarını geleceğe hazırlıyor
Ekonomi

BRİSA, çalışanlarını geleceğe hazırlıyor

Brisa, çalışanların büyük bölümünün uzaktan ve hibrit modellerle çalıştığı, akıllı teknolojilerin etkin biçimde kullanıldığı, esnek istihdam ve çalışma modellerinin farklı alternatiflerle çalışanlara sunulduğu bir geleceğe hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:39:00 -
BRİSA, çalışanlarını geleceğe hazırlıyor

Bu kapsamda “İşin Geleceği” için 7 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir yaklaşım geliştirildi ve bütünsel bakış açısıyla 2023 planları oluşturuldu.  Şirketlerin yeni normale uyum sağlaması için “İşin Geleceği” dönüşümünün bir zorunluluk olduğunu ifade eden Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, şunları söyledi: “Brisa olarak Boston Consulting Group ile birlikte büyük bir adım attık ve İşin Geleceği planı kapsamında vizyonumuzu ve 2023 hedeflerimizi belirleyerek dönüşüm için yol haritamızı detaylandırdık. En büyük amacımız iş yapış biçimlerimizin, çalışma ortamlarımızın ve iş gücümüzün geleceğini bütüncül ve insana odaklı bir bakış açısıyla ele alarak tasarlamak.“

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