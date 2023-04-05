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Dünya Brezilya'da vahşet! Kreşe balta ve bıçaklı saldırı: 4 çocuk öldü 4 çocuk yaralı
Dünya

Brezilya'da vahşet! Kreşe balta ve bıçaklı saldırı: 4 çocuk öldü 4 çocuk yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 17:57:00 - 2023-04-05 19:04:48

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan bir kreşe balta ve bıçakla düzenlenen saldırıda 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan Blumenau kentindeki bir kreşe balta ve bıçakla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı. Yetkililer, saldırının yerel saatle 09.00 sularında düzenlendiğini ifade ederek, 25 yaşındaki erkek saldırganın polis tarafından tutuklandığını açıkladı.

Blumenau kentindeki Santo Antonio Hastanesi, saldırıda yaralanan 4 çocuğun 3 yaşında altında olduğunu ve tedavi altına alındığını belirtti. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, saldırı sırasında kreşte yaklaşık 40 çocuğun bulunduğu ifade edilerek, saldırganın binaya girmek için bir duvarın üzerinden atladığı ve rastgele çocuklara saldırdığı aktarıldı.

Eyalet genelinde 3 günlük yas

Santa Catarina Valisi Jorhginho Mello tarafından eyalet genelinde 3 günlük yas ilan edilerek, Blumenau'nda kentinde eğitim-öğretine yarına kadar askıya alındı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yaptığı açıklamada, saldırıyı "canavarlık" olarak nitelendirerek, masum, savunmasız çocuklara karşı kabul edilemez, saçma bir nefret ve korkaklık eylemi olduğunu ifade etti.

Santa Catarina eyaletinden yer alan Saudades’te bulunan bir kreşe 18 yaşındaki bir saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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Brezilya’da okullara yönelik saldırılar arttı

Son on yılda Brezilya'da okullara yönelik saldırılar arttı. Campinas Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2002'den bu yana Brezilya'da en az 24 okul saldırısı yaşandı.

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Yorumlar

oflu baba

ALLAH BOYLESINE EVLAT ACISINI DUSMANIMA BILE VERMESIN KANIM DONDU NE TUTKLAMASI S.SIZ P…. OKULUN AGACINA ASINIZ IBRETI ALEM ICIN.
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