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Dünya Brezilya'da 4 katlı apartman çöktü: 8 ölü, 5 kayıp
Dünya

Brezilya'da 4 katlı apartman çöktü: 8 ölü, 5 kayıp

Yeniakit Publisher
2023-07-08 09:40:00 -
Brezilya'da 4 katlı apartman çöktü: 8 ölü, 5 kayıp

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiye ulaşılamıyor.

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiye ulaşılamıyor.
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartman, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ikisi çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişiye ulaşılamadığı, 4 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarıldı.
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

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