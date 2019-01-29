Brexit sonrası işler karıştı! Theresa May, AB'den yeniden müzakere istedi
İngiltere'de Downing Street 10 numaradan yapılan açıklamada, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi hedefleyen Başbakan Theresa May'in, AB'den yeni müzakere istediği duyuruldu.29 Ocak 2019 Salı 16:56
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May’in, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için Avrupa Birliği ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.
İngiltere'de peş peşe gerçekleşecek kritik oylamalar öncesi Başbakan Theresa May, son kozunu oynadı. Downing Street 10 numaradan yapılan açıklamada, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi hedefleyen May'in AB'den yeni müzakere istediği duyuruldu.
YORUM YAZ