Brexit sonrası işler karıştı! Theresa May, AB'den yeniden müzakere istedi İngiltere'de Downing Street 10 numaradan yapılan açıklamada, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi hedefleyen Başbakan Theresa May'in, AB'den yeni müzakere istediği duyuruldu.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada Başbakan Theresa May’in, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için Avrupa Birliği ile yeniden müzakerelere dönmek istediği belirtildi.



İngiltere'de peş peşe gerçekleşecek kritik oylamalar öncesi Başbakan Theresa May, son kozunu oynadı. Downing Street 10 numaradan yapılan açıklamada, Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi hedefleyen May'in AB'den yeni müzakere istediği duyuruldu.

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