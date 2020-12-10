  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 48,95 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 48,95 dolar

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:56:59 -
Brent petrolün varili 48,95 dolar

İZMİR (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 49,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 48,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, İngiltere, ABD ve Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarına başlaması ve diğer ülkelerde de aşı alımlarının hızla tamamlanarak halka uygulanmaya başlanacak olması etkili oldu. Aşı uygulamaları sonrası tedbirlerin gevşetileceği ve ekonomilerin hızla toparlanacağı beklentisi petrol talebinin artacağı umudunu destekliyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı dünyada ilk kez salı günü İngiltere'de kullanılmaya başlanırken, ABD'de de hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Kanada da söz konusu aşının kullanımını onaylarken, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu. Avustralya'da ise başlangıçta 10 milyon doz aşının yıl başında uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu artış da fiyatların yukarı yönlü seyrini baskılayan bir unsur oldu.

Ayrıca, Irak'ta küçük bir petrol sahasındaki iki kuyuya düzenlenen terör saldırıları da fiyatları destekleyici etkide bulunuyor. Söz konusu saldırıların üretimde bir kesintiye neden olmadığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 49,09 ile 49,27 dolar aralığının direnç, 48,91 ile 48,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Çare İmamoğlu' isimli şarkıyı yazan Ali Ata, desteğinden dolayı pişman olduğ..
Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama
Siyaset

Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama

CHP'den Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP'li Engin Altay, muhabi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay