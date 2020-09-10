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Ekonomi Brent petrolün varili 40,75 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 40,75 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:16:13 -
Brent petrolün varili 40,75 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 40,75 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,37 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 40,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,95 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 3 milyon varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinin azaldığı sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Dünya genelinde rafinelerin mevsimsel periyodik bakım çalışmalarının yaklaşması dolayısıyla ham petrol alımlarını düşürmesi de piyasada arz fazlalığı oluşturarak fiyatları olumsuz etkiledi.

Brent petrolde teknik olarak 40,77 ile 40,80 dolar aralığının direnç, 40,72 ile 40,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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