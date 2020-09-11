  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 39,95 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 39,95 dolar

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:14:40 -
Brent petrolün varili 39,95 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 39,71 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 40 dolar bandının altına gerileyerek 39,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,22 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinde azalış eğilimi beklentisini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

ABD’de beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin gerçekleşmemesi de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

Uzun süredir tartışılan ve senatodan defalarca geri dönen 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi "yeterli olmadığı" gerekçesiyle Demokrat Partili senatörler tarafından engelledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Brent petrolde teknik olarak 39,98 ile 40,01 dolar aralığının direnç, 39,94 ile 39,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle
Gündem

Libya ile önemli görüşme! Tarihi doğal gaz keşfi sonrası Türkiye’den yeni hamle

Karadeniz'de tarihi doğal gaz keşfini dünyaya duyuran Türkiye, Akdeniz'de yeni hamleye hazırlanıyor. Libya ile görüşen Türkiye, petrol, elek..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı