Brad Pitt'den yüzyılın aptallığı!

Angelina Jolie ile davalık olduğu süreçte, Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda aylarca hazine aradığını itiraf eden Brad Pitt aptal hissettiğini söyledi. Brad Pitt itirafında "Hazine aramak çok heyecan vericiydi" dedi.



Angelina Jolie boşanan Brad Pitt ilginç itirafıyla adından söz ettirdi. GQ dergisine konuşan Brad Pitt, bir kişinin kendisine şatosunun bahçesinde milyonlarca dolar değerinde büyük bir hazine gömülü olduğunu açıklayarak yaptığı bomba olayı anlattı.

Pitt bu iddiayı duyunca hazinenin peşine düşmüş ve radar ekipmanı satın alarak şatosunun bahçesinde bir yıl hazine aramış!

BİR YIL BOYUNCA HAZİNE ARAMIŞ

"Bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey hazineydi" diyen Pitt, hazine avcılığı takıntısının büyüdüğü yerle ilgili olabileceğini belirterek küçüklüğünde altın bulma hikayeleriyle büyüdüğünü aktardı.

Pitt, "Hayali hazineden bahseden kişinin niyetini geç olsa da anladığını, şahsın sahip olduğu şirketten radar ekipmanları aldırmak için" kendisini kandırdığını itiraf ettiğini aktararak, "Oldukça aptal hissettim ama yine de itiraf edeyim hazine aramak çok heyecan vericiydi" diye konuştu.

MEVLANA'NIN SÖZLERİNE TUTUNMUŞ!

Hollywood yıldızı, eski eşi Jolie ile boşandıktan sonra ruhsal problemler yaşadığını söyleyerek, Mevlana'nın "Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşacağız" dizelerini tekrar ettiğini, kendini yalnız hissettiğini, kalbinin kırık olduğunu ve hayatın anlamını her daim sorguladığını dile getirdi.



