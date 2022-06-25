Brad Pitt: Fransa'daki şatomun bahçesinde bir yıl hazine aradım

Amerikalı aktör Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence yakınlarında eski eşi Angelina Jolie ile 2008'de kiraladığı, 2012'de satın aldığı ve 2014'te evlendiği Miraval Şatosu'nda şarap yetiştiriciliği ile uğraşıyor. Ancak boşanmanın ardından ortaya çıkan hukuk mücadelesi sırasında bölgenin yakınlarında rastladığı bir kişinin malikanede milyonlarca dolar değerinde bir hazinenin gömülü olduğunu söylemesi Pitt'in planlarını değiştirdi.

ABD'li aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu ve mülkiyeti kendilerinde olan Fransa'nın Var bölgesindeki 60 milyon dolar değerindeki Miraval Şatosu'nda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti.

Modellik ve oyunculuk kariyeri için Kaliforniya'ya taşınmadan önce ABD'nin Missouri eyaletinde doğup büyüyen Pitt söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.

GQ Dergisine verdiği röportajda "Belki de büyüdüğüm yerlerle ilgisi vardır, Ozark Dağları'nda her zaman altınların saklı olduğuna dair hikayeler dolaşır" diyen Pitt derhal hazine avcılığı için radarla tarama yapmak üzere gerekli araç gereç satın aldı.

Sonradan, bölgede hazine olduğu bilgisini veren adamın bir çeşit radar şirketi sahibi olduğunu öğrendiğini anlatan Pitt bu fikre nasıl kapıldığına hala şaşırdığını belirtti.

Mevlana'dan dizeler okudu

Pitt ile Jolie arasındaki Miraval Şatosu üzerindeki hukuk mücadelesi hala devam ediyor. Pitt, Jolie'yi haklarını bir Rus oligarka satmaktan dolayı dava ediyor. Bu yıl Los Angeles kentinde açılan davada Pitt çiftin bir anlaşmaya vardığını ve her ikisinin de karşı tarafın izni olmadan hakkını satmamak üzerinde anlaştığını ileri sürüyor.

Boşanmanın ardından ruhsal sorunlarla mücadele eden 58 yaşındaki oyuncu, bir yıl öncesine kadar sürekli bıçaklandığına dair rüya gördüğünü ve "hafif depresyon" geçirdiğini belirterek yeni şeyler keşfetmenin heyecanına kapıldığını düşünüyor.

"Budist gibi sakinlik içinde kendini bulma" arayışına giren Pitt röportaj sırasında Mevlana'dan dizeler okudu.

"Başka bir diyardan gelmiş bir kuş gibiyim... Kendi isteğimle gelmedim buraya, kendi isteğimle zaten gidemem. Beni buraya kim getirdiyse o götürmeli eve” diyen Pitt, Mevlana'nın "Doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşacağız" cümlelerini tekrar ederek kendini yalnız hissettiğini, kalbinin kırık olduğunu ve hayatın anlamını sorguladığını ifade etti.