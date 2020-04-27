  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Bozular orucun kazası kaç gündür?

Bozulan orucun kazası kaç gündür? Bilerek bozulan oruç için yapılması gerekenleri sizler için derledik. Bilerek oruç bozmanın hükmü nedir? İşte detaylar...

2020-04-27 12:21:00 -
Bozular orucun kazası kaç gündür?

Bilerek bozulan oruç kefaret gerektiri mi? Bozulan oruç için 61 gün oruç mu tutmak gerekir? İşte merak edilen soruların cevapları...

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

Kaynak:Diyanet

Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

İSLAM

Evde teravih namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Orucun bozulup kazasının gerektiren durumlar
Orucun bozulup kazasının gerektiren durumlar

İSLAM

Orucun bozulup kazasının gerektiren durumlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı