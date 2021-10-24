  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bozkurt sel son durum | Bozkurt selde can kaybı var mı?
Yaşam

Bozkurt sel son durum | Bozkurt selde can kaybı var mı?

Geçtiğimiz aylarda sel felaketiyle karşı karşıya kalan Bozkurt yaralarını sarmaya çalışırken sel haberi daha geldi. Kastamonu Bozkurt'ta sağanak yağış sebebiyle sokaklar su altında kaldı. Peki, Bozkurt son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 19:30:00 -
Bozkurt sel son durum | Bozkurt selde can kaybı var mı?

Kastamonu Bozkurt bir kez daha selle karşı karşıya kaldı. Peki, Kastamonu sel can kaybı oldu mu?

Bozkurt sel son durum | Bozkurt selde can kaybı var mı?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf
Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çeliş..
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, bece..
Alev Coşkun’a
Siyaset

Alev Coşkun’a "yalıyor ve yalatıyor" diyerek giydirdi: Kemalistleri Magnum'la uyutuyorlar

Kemalistleri "laiklik" nutuklarıyla ayakta uyuttuklarını belirten Veryansın TV Yazarı Nihat Genç, Cumhuriyet'in sözü geçen yazarlarından Ale..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay