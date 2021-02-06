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Gündem Bozdağ: Arkasını dönen akademisyenin üniversite ile ilişiğini keseceksin!
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Bozdağ: Arkasını dönen akademisyenin üniversite ile ilişiğini keseceksin!

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yaşanan gelişmelere ilişkin gazetemize önemli açıklamalarda bulundu...

Yeniakit Publisher
2021-02-06 09:24:00 -
Bozdağ: Arkasını dönen akademisyenin üniversite ile ilişiğini keseceksin!

Bozdağ, “Boğaziçi Üniversitesi rektörü tartışmasız yasaya uygun atamadır. Ama öğrenciler benimsemeyebilir,  öğretim üyeleri de buna bir tepki koyabilir ve protesto yapmak isteyebilir. Bunlar yasal sınırları aşmadığı sürece demokratik bir tepkidir. Gelinen noktada baktığımızda Boğaziçi’ndeki eylemler protesto vasfını kaybedeli çok olmuştur. Hem yasal sınırları, hem demokratik sınırları aşmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimin nereye nasıl atanacağı bellidir” dedi.

Burası teröristlerin kazanacağı yer değil

Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 bin civarında okuyan pırıl pırıl öğrencinin olduğunu belirten Bozdağ, şunları dile getirdi: “Yapılan eylemler Boğaziçi’nin marka değerine zarar veriyor. Çünkü şu ortaya  çıkan fotoğraflar gösteriyor ki, Boğaziçi terör örgütleri ile anılır hale geldi. Kimsenin üniversitemizi terör örgütleri ile yan yana koymaya ve anmaya hakkı yok. Burası dağda koşanların terör içinde olanların kazanacağı bir yer değil. Alın teri dökenlerin kazanacağı bir yer.”

Boğaziçi rektörü görevini yapmalı

Aklı selim terazisinde olup bitenleri herkesin tartması gerektiğini vurgulayan Bekir Bozdağ, şöyle devam etti: “Boğaziçi Üniversitesi rektörü görevini yapmalıdır. Çünkü YÖK’ün 10. ve 13. maddesi ‘Gözetim ve denetimden birinci derece sorumlu rektördür’ diyor. 53 ve 54. maddeleri de disiplin kurallarını düzenliyor. Orada üniversiteye arkasını dönen öğretim üyesinin üniversite ile ilişkisini keseceksin. Arkanı döndüysen senin burada işin yok. Kanun tanımayana kanunun kendisini tanıtması lazım.”

Kayıtdışı siyaset yapmak isteyen geçmişe baksın

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı: “Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeleri büyüterek, hem CHP, hem de HDP ve başkaları buradan bir Gezi hayali kuruyorlar. Boğaziçi Üniversitesi’nde kayıtdışı siyasetle Türkiye’nin rotasını çizmeye çalışıyorlar. Bu işe kalkışanlar Gezi’ye, 17-25 Aralık ve Amerika’nın kucağında oturan FETÖ’nün ve itlerinin başına gelenlere baksın. Olup bitenler karşısında Türkiye ve Türk halkının duruşuna baksınlar.” 


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Putsavar

ilişiği kesmek ne ?ilişiği kesmek ne? alayını bu caaahaaapelii vandal sözde akademik dinazorların alayını devlet güvenlik mahkemelerinde yargılamadan müebbet hapis vermeden olmaz olmazzzz olmazzzzz
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