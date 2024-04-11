Boyun ve bel fıtığı için birebir: Bel fıtığını ameliyatsız yenmenizi sağlıyor! Başarı oranı %90... Bunu yapın

Çınar ağacı, Platanaceae (Çınargiller) familyasına ait olan ülkemizde ise Doğu Çınarı (Platanus orientalis) olarak isimlendirilen bir ağaçtır.

Çınar ağacı, uzun ömrü ve dayanıklı olmasından dolayı anıt ağaç olarak ülkemizde pek çok yerde varlığını sürdürmektedir. Genellikle park ve bahçelerde süs ağacı olarak görmüş olduğumuz çınar, aynı zamanda sağlık için de oldukça yararlıdır.

Kemik ve eklem sağlığını için oldukça yararlı olan çınar yaprağı; kemik ve eklem ağrıları ile kireçlenme gibi sorunlara oldukça iyi gelmektedir. Çınar yaprağının bir diğer özelliği ise romatizma ağrılarını azaltmaktır.

Çınar ağacı yaprağı hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Yanık oluşan bölgeye çınar yaprağı suyu uygulandığında yanıklara karşı doğal bir merhem görevi görmektedir. Çınar yaprağı suyu ilgili bölgeye uygulandığı zaman yaraların iyileşmesine katkı sunar.

Çınar yaprağının faydaları;

- Cilde uygulandığı zaman cildi temizleyerek rahatlatır.

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- Bir cilt hastalığı olan sedefin tedavisinde oldukça faydalıdır.

- Vücuttaki ödemi atmaya yardımcıdır.

- Diş ve diş eti sağlığını korumada fayda sağlar.

- Epilepsi nöbetlerini önleyici ve nöbetlerin şiddetini azaltıcı bir etkisi vardır.

- Saç derisi sağlığını destekleyen çınar yaprağı kepekleri yok ederek saçların dökülmesini önler.

- Çınar yaprağı suyu içildiği zaman birçok kadının şikâyetçi olduğu beyaz vajinal akıntıları önlemektedir.

- Sirkeli su ile kaynatılarak içildiğinde mide bulantısını kesmeye fayda sağlar.

- Boyun ve bel fıtığı ağrılarını azaltmak için birebirdir.

Çınar yaprağı kürü için;

Aktardan satın alınabilir olan çınar yaprağı ağaçtan da toplanılıp kullanılabilir. Toplanan bu yapraklar gölgede kurutulmaktadır. Bakteri ve mantar oluşumunu önlemek için temiz bir bezin üzerinde ve nem almayacak bir şekilde kurutulmalıdır.

Çınar yapraklarını kurutup ardından da yaprakları ufalayın. 1 bardak kadar kaynamış olan suya ilave ederek 1 dakika kadar kaynatın. Ilıdığı zaman içebilirsiniz.

Bu kürü 15 gün tükettikten sonra 3 gün ara vermeniz gerekmektedir. Bu kür her gün taze olarak hazırlanıp tüketilmelidir. Eğer içmeye başladıktan sonra ağrılarınızda şiddetlenme meydana gelirse küre devam etmeyin. Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalı. İlaç kullanan kişilerin hekimlerine danışmadan kullanmaması tavsiye edilir.