  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Boyner'den okul alışverişinde indirimler
Ekonomi

Boyner'den okul alışverişinde indirimler

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:56:49 -
Boyner'den okul alışverişinde indirimler

İSTANBUL (AA) - Boyner, okula dönüş heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ilkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan Boyner, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu, matara, beslenme çantası gibi ürünlerin yanı sıra çocukların rahat edebilecekleri giyim koleksiyonlarını mağazalarında çocuklar ile buluşturuyor.

Boyner mağazalarından 15 Eylül'e kadar yapılacak okul alışverişlerinde; her ikinci ürüne yüzde 10, üçüncü ürüne yüzde 15, dördüncü ürüne yüzde 20 ve beşinci ürüne yüzde 30 indirime kadar aldıkça artan indirimler uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
Bülent Arınç kötü haberi duyurdu
Gündem

Bülent Arınç kötü haberi duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı