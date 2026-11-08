Böylesini kimse görmedi! Nadir bulunan 40 santimlik dev 'dedebölük' mantarı heyecanlandırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyü yakınlarında ormanlık alanda yürüyüş yapan Erdal Günay, 40 santim boyutunda "dedebölük" olarak bilinen nadir bir buluntuya rastladı.
Doğa yürüyüşü sırasında bölgedeki ormanlık arazide dolaşırken dikkatini çeken cisme yaklaşan Erdal Günay, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 40 santim büyüklüğündeki devasa boyutuyla dikkat çeken Dedebölük mantarı heyecanlandırdı.
Bulunan mantar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdal Günay, doğada bu ebatlarda bir kütleye denk gelmenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, keşfettiği anlarda büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
DEDEBÖLÜK MANTARI
Dedebölük (bilimsel adıyla Macrolepiota olivascens veya yakın akrabası Macrolepiota procera), halk arasında şemsiye mantarı, dede külahı, dede mantarı veya dedebörük gibi isimlerle bilinen, doğada kendiliğinden yetişen lezzetli ve yenilebilir bir mantar türüdür