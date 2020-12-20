Böylesi daha önce görülmedi! Altın kaplumbağa görenleri mest etti

Hindistan'ın Balasore bölgesindeki Sujanpur köyü sakinleri eşine nadir rastlanan sarı bir kaplumbağayı yetkililere teslim etti. Hindistan Orman İdaresi (IFS) kaplumbağayı koruma altına alırken, yetkililerden Bhanoomitra Acharya, "Çok çok nadir görülen bir kaplumbağa türü. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" dedi. IFS'den Susana Nanda ise yumuşak kabuklu kaplumbağa türü olan Trionychidae türü olduğu düşünülen hayvanın "albino" olabileceği tahminleri de yapılıyor.

Bulunan altın kaplumbağa sosyal medyada bir anda gündem olarak çok sayıda etkileşim aldı.