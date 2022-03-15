Böyle olur CHP’nin helalleşmesi!

Zekeriya Say İstanbul

Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan ve sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP’liler, çirkin ve kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili haberleri nedeniyle daha önce kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’ni basarak boya ve yumurta yağmuruna maruz bırakan CHP Mersin İl teşkilatı, bu kez belgeli haberlerinden rahatsız oldukları Mersinli gazeteci Zeynel Boğan’ın kanını döktü.

Gazetecileri şiddetle susturuyorlar

28 Şubat sürecinde mütedeyyin kesimi ve halkın oylarıyla iktidara gelen partileri hedef alıp olmadık zulümleri yaşatan, şimdilerde ise Temel Karamollaoğlu’nu teminat gösterip helalleşeceğiz söylemiyle oy avcılığına soyunan CHP, olası bir iktidarında kendilerine muhalif medyayı nasıl susturacağının provasını dün Mersin’de hayata geçirdi. Başkanlığını CHP’li Vahap Seçer’in yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen dolapları ve yolsuzlukları belgeleriyle ifşa eden Mersinli gazeteci Zeynel Boğan, dün sabah saatlerinde ofisine yakın ara sokakta pusu kuran 4 kişilik bir grubun muştalı ve bıçaklı saldırısına uğrayarak kanlar içerisinde kaldı. Başından ağır darbeler alan ve burnunda kırıklar meydana gelen Mersin merkezli Birebirhaber ve Karahaber gazetelerinin imtiyaz sahibi Boğan, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Uzun zamandır tehdit altında olan gazeteci Boğan’ın koruma talebi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dikkate alınmıyordu.

‘Taner'in selamı var' dediler

Uğradığı kahpe pusuyu Akit’e anlatan Zeynel Boğan, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırladığım belgeli haberler nedeniyle aylardır tehdit alıyordum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına koruma talebinde bulunduğum halde, her seferinde bu reddedildi. Başıma böyle bir saldırı geleceğini, beni birilerine hedef göstereceklerini biliyordum. Çünkü daha önce de mesai arkadaşlarım darp edildi ve iş göremez raporu aldı. Bana saldıranların CHP’li veya ortakları HDP’den olduğunu biliyorum. Çünkü yere düşerken, bir tanesinin ‘Taner’in selamı var’ dediğini duydum. Taner, CHP’li Başkan Seçer’in kardeşi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin güvenliği ondan soruluyor. Kılıçdaroğlu sürekli helalleşmekten bahsediyor ya. Ben Mersin’de helalleştikleri ilk kişiyim. Yolsuzluklarını yazdığım için benimle böyle helalleştiler. Bunların, ‘beyaz toroslar’a binen zihniyetten farkları yok. Bunlar iktidara geldiklerinde nasıl helalleşeceklerini merak eden varsa, asfalta dökülen kanıma baksın” ifadelerini kullandı.

Dayı çakmağın var mı?

Bıçaklanmadığı için Allah’a şükreden Boğan, saldırıyı şöyle anlattı: “Çakmak isteme bahanesiyle bir tanesi arkadan yaklaştı. “Dayı çakmağın var mı?” dedi. “Yok” dememle birlikte elindeki muştayı yüzüme indirmesi bir oldu. Ardından diğerleri vurmaya başladı. Yere düştükten sonra kendimi kaybettim. Toplamda dört kişiydiler. Şişman olan saldırganın elinde bıçak vardı. Allah’tan bıçağı kullanmadılar.”

Birebirhaber Zillet'in hedefinde

Zillet bileşenlerine karşı muhalif yayın yapan ve belgeli haberleriyle ses getiren Zeynel Boğan’a ait Birebirhaber’in çalışanları daha önce de ittifak mensuplarının hedefi olmuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal’ın yılbaşı gecesi masasında dansöz oynattığı eğlence görüntülerini haberleştiren gazeteci Şeref Turgay, CHP zihniyetinin hışmına uğramıştı. Boğan’ın koruma talebini cevapsız bırakan Mersin savcılığı, CHP’li müdürün talebi doğrultusunda arama kararı çıkararak gece yarısı örgüt hücresine baskın düzenler gibi kalabalık bir polis grubuyla Turgay’ın evini basıp, mahremine girmişti. Birebirhaber çalışanlarına yönelik diğer saldırı ise 22 Şubatta gerçekleşti. İP lideri Meral Akşener’in Mersin ziyaretini takip eden Birebirhaber muhabirleri Özlem Sonyürek ve Funda Hameş, Akşener’in korumaları tarafından darp edildi. Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gazetecilerden Özlem Sonyürek 3 gün ‘İş göremezlik raporu’ alırken, Funda Hameş ise tedavinin ardından taburcu olmuştu.

300 kişi ile gazeteyi de basmışlardı

CHP’nin Mersin’de yolsuzluklarnı ortaya döken gazetecilere saldırısı da ilk değil. CHP Mersin İl teşkilatı 16 Şubat’ta da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzluklarla ilgili haberleri nedeniyle kentte 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’ni 300 kişilik kalabalık bir grupla basmış, gazetecilere yumurta ve boyalı saldırı düzenlemişlerdi. Güpegündüz şehir eşkiyalığına soyunan CHP’nin Mersin İl Gençlik Kolları Teşkilatı, saldırı sonrası yayımladığı “Evet Biziz” başlıklı açıklamayla büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek tehditlerine devam etmişti.