Böyle kuyu ilk kez açıldı! Tam 200 ton altın buldular

Çin’in Shandong eyaletinde ek 200 ton altın bulunmasıyla, ülkenin en büyük saf altın yatağı olan Xiling altın madeninin toplam rezervi 580 tona ulaşmış oldu. Söz konusu altın rezervinin toplam ekonomik değerinin 200 milyar yuan kadar olduğu tahmin ediliyor. Xiling altın madeni keşif ekibinin başı Chi Hongji, keşfedilen maden yatağının boyutlarının az bulunur büyüklükte olup Çin'in en kapsamlısı olduğunu belirtti.

Xiling maden cevherinin esas boyutları en ve boy olarak bin 996 metre ve 2 bin 57 metre olup kalınlığı da 62,35 metre kadardır ve buradan ortalama ton başına 4,26 gram elde edilecek. Bu madenden 30 yıl boyunca günde ortalama 10 bin altın cevheri çıkarılması öngörülüyor.

Xiling altın madeninin sahibi olan Shandong Gold Group Co., Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Feng Tao, 300 bin metre boyunca 180 delik açtıklarını ve bunlardan birinde 4.006,17 metre kadar derinliğe inilerek ülkenin ilk ufak çaplı derin kuyusunun açılmış olduğunu söyledi.

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