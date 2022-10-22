Böyle kepazelik görülmedi! Sözde hocadan manyak manyak işler
İslam'ı ve İslamî kavramları tahkir etmek için ellerinden geleni yapan çevrelere sözde din adamları da ayak uyduruyor. Cin çıkarma seansı yapan şarlatanların imza attıkları saçmalıklara bir yenisi daha eklendi.
İslam'ı ve İslamî kavramları tahkir etmek için ellerinden geleni yapan çevrelere sözde din adamları da ayak uyduruyor.
Cin çıkarma seansı yapan şarlatanların imza attıkları saçmalıklara bir yenisi daha eklendi. Malezya’da cin çıkarma ayini yapan sözde bir hocanın, pazarlarda çocuklar için satılan ışıklı ve lazerli oyuncak silahla 'cin çıkarmaya çalıştığı' görüntüler sosyal medyayı salladı.